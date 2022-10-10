Gündem Kökünü Kurutma Operasyonunda 132 torbacı tutuklandı
YEREL GÜNDEM

Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 torbacı tutuklandı

Adana'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yürütülen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 211 zanlıdan 132'si tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 torbacı tutuklandı
Operasyon başarıyla yürütüldü

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 211 şüpheliyi tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Ekim gecesi kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 bin 37 polis, 12 özel harekat ekibi, 1 helikopter, 1 İHA ve 22 narkotik köpeğinin katıldığı ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nu bizzat yönetti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, 196 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 211 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 28 kilo 232 gram esrar, bin 95 uyuşturucu hap, 236 gram metamfetamin, 190 gram eroin, 165 gram bonzai, 69 kök Hint keneviri, ruhsatsız 31 tabanca, 10 pompalı tüfek ve 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirdi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Operasyon anları hem havadan hem de karadan görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 211 şüpheliden 132’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartı, 56’sı ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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