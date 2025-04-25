Kolonya içti, dört gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trajik olayda, kolonya içtiği iddia edilen Enver A., mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Etil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakımda tedavi altına alınan Enver A., dört gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 Nisan'da kolonya içtiği öne sürülen Enver A., mide bulantısı, kusma ve görme kaybı şikayetiyle, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.
Bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
DÖRT GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Burada etil alkol zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakıma alınan Enver A., dört gün sonra hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.