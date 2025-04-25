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Kolonya içti, dört gün sonra hayatını kaybetti

Kolonya içti, dört gün sonra hayatını kaybetti

16:4825/04/2025, Cuma
DHA
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Kolonya içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Enver A. dört gün sonra hayatını kaybetti.
Kolonya içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Enver A. dört gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trajik olayda, kolonya içtiği iddia edilen Enver A., mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Etil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakımda tedavi altına alınan Enver A., dört gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 Nisan'da kolonya içtiği öne sürülen Enver A., mide bulantısı, kusma ve görme kaybı şikayetiyle, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.


Bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


DÖRT GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ


Burada etil alkol zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakıma alınan Enver A., dört gün sonra hayatını kaybetti.


İNCELEME BAŞLATILDI


Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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