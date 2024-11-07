Komşu ile normalleşme randevusu

Fransız gazetesi Les Echos, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen TDT Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin etkisini analiz eden bir haber yayınladı. Gazete yayınlanan haber analizde, Şubat 2022'nin sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte, Türkiye'nin Orta Asya'daki hedefleri için ivmeyi arttırdığına vurgu yapıldı. Rusya'ya olan silah bağımlılıklarını azaltmak isteyen Orta Asya cumhuriyetlerinin, son yıllarda yönlerini Ankara'ya döndüğü belirtilen analizde, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin, Bayraktar, Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarını satın aldığına işaret edildi. Türkiye'nin, savunma sektörünün ötesinde, bölgede özellikle inşaat sektöründe de önemli bir varlığa sahip olduğu değerlendirilirken, Orta Asya'nın Türkçe konuşan cumhuriyetleriyle ekonomik ticaret hacminin sekiz yılda iki katına çıkararak 2023'te 11,5 milyar avroya ulaştığı dikkati çekildi ve Ankara'nın şu anda bölgenin önde gelen ekonomik ortaklarından biri olduğu kaydedildi.