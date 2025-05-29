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Kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi: 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi: 2 kişi yaralandı

14:2329/05/2025, Perşembe
AA
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Aydın
Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi.

Aydın Caddesi'nde ilerleyen Osman S'nin kullandığı 09 AHZ 005 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen Sabri S'ye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra mobilya mağazasına girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Sabri S. yaralandı.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



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