Konut satışları 2025'e yüzde 39 artışla başladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde 112 bin 173 konut satıldı. Böylece, Ocak 2020'de gerçekleşen 113 bin 615 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci ocak ayı rakamına ulaşılmış oldu. Konut satışlarını değerlendiren sektör temsilcileri, verilerin sevindirici olduğunu ifade ederek, satış adetlerindeki canlılığın sürmesi için üretimin artırılması ve sosyal konut hamlesinin hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.





İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 artışla 112 bin 173'e çıktı. Ocakta satılan konut sayısı, Aralık 2024'e göre ise yüzde 47,2 azaldı. Aralık 2024'te 212 bin 637 konut satıldı. İstanbul, 18 bin 912 ile ocakta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 158 konut satışıyla Ankara, 6 bin 634 ile İzmir takip etti. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 39 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 konutla Tunceli oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 artarak 16 bin 726 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 3 bin 856'sı ilk el satışları olarak belirlendi.





YABANCININ ALIMI DÜŞTÜ

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azalarak 1.547'ye geriledi. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 611 konutla İstanbul aldı. Bu ili; 469 konutla Antalya ve 118 konutla Mersin takip etti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ocakta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 248 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 162 konutla İran ve 103 konutla Irak vatandaşları izledi.





FAİZLERİN %1’LERE GERİLEMESİ LAZIM

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, konut satışlarının aralık ayına göre düşse de geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttığını belirterek, "2025'e iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyoruz. Ancak konut satışlarının ideal seviyelere gelebilmesi ve ihtiyacın karşılanması için gerekli adımlar atılmalı ve faizlerin yüzde 1'ler seviyelerine kadar gerilemesi sağlanmalı" dedi.



