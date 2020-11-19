Konya'da evlerinin yanında oluştu: Tehlike ve korku içerisinde yaşıyorlar

Karapınar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Reşadiye Mahallesi'ndeki yaylada aileleriyle yaşayan 4 kardeş, hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor.

Geçen yıl yaylada 7 metre çapında, 13 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Obruk, kardeşlerden Mustafa Acar'a evin 20 metre yakınındaki ağılın da zarar görmesine neden oldu.

AA

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Kullanılmaz hale gelen ağılı başka bir noktaya yeniden inşa etmek zorunda kalan Acar ailesi, evlerinden 20 metre uzaklıktaki obruğa rağmen yaşamaya devam ediyor.

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Kardeşlerden İsmail Acar, köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

Yaylada geçen yıl oluşan obrukta ağıllarının bir bölümünün çöktüğünü ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Obruğu sabah fark ettik. Çocuklar domates toplamak için bahçeye çıktıklarında obruğu görüp kaçmış. Bize haber verdiler. Sonra geldik baktık, dev bir çukur ile karşılaştık. İlk anda korktuk. Zamanla çevresi genişledi. Yaz mevsiminde olduğu için koyunlar dışarıdaydı, ondan dolayı kaybımız olmadı."

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AA

"Burada tehlike ve korku içerisinde yaşıyoruz"

Çevrelerinde zaman içerisinde çok sayıda obruk oluştuğunu aktaran Acar, "Obruklarla yaşamak psikolojimizi bozuyor. Eğer bu obruk insanların olduğu bir yerde yaşansaydı can kaybı da olurdu. Ne olacak bilemiyoruz ama yaşam devam ettiği için çalışamaya da devam edeceğiz. Burada tehlike ve korku içerisinde yaşıyoruz. Bırakıp gitsek de yapacak başka bir işimiz yok. O yüzden burada obruğa ve yeni obruk oluşma riskine rağmen yaşamaya devam ediyoruz" diye konuştu.