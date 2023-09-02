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Köyceğiz'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürülürken yangında 3 hektar alan zarar gördü.

08:00 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Köyceğiz'de orman yangını

Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.


Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.



#Köyceğiz
#Muğla
#orman yangını
7 saat önce
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