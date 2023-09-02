Köyceğiz'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Köyceğiz'de orman yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.