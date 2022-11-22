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POLİTİKA

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye’nin meşru hakkı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin terör operasyonlarıyla ilgili olarak "Türkiye’nin Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Kremlin Sözcüsü Peskovdan Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye’nin meşru hakkı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin, Suriye’deki askeri operasyonlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz"

Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlarını anladıklarını söyleyen Peskov, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz. Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz. Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye ile farklılıklar açıkça tartışılabiliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’nin kuzeyindeki sorunların çözümüne dair imzalanan Soçi mutabakatının uygulanması noktasında anlaşmazlıkların olduğunu söylemesine dair de açıklamalarda bulunan Peskov, "Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki duruma dair Soçi mutabakatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı yaklaşımlarında farklılıklar var. Bu nüanslar ve görüş ayrılıkları başkanlar tarafından Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin tarafından defalarca tartışıldı. Türkiye ile ilişkiler dostane ve yapıcı olduğu için bu farklılıklar açıkça tartışılabiliyor" şeklinde konuştu.

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