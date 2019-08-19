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VAN

Kültür Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. A. Haluk Dursun
Prof. Dr. A. Haluk Dursun

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Prof. Dr. Haluk Dursun son konuşmasını Malazgirt'te yaptı
OYNAT 03:02
Prof. Dr. Haluk Dursun son konuşmasını Malazgirt'te yaptı
Van Erciş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, son konuşmasını Malazgirt'te Iv. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni açılışında yapmıştı.


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