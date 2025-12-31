Kurultay davaları yeniden görülecek

İstinaf Mahkemesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile İstanbul Kongresi’nin iptali talebiyle açılan davada, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “davanın reddi” kararını usulden kaldırdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4’üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını, hukuki dinlenilme hakkına aykırı bularak dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

BAM 4’üncü Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile İstanbul Kongresi’nin iptaline ilişkin davada, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ret kararına yapılan itirazı inceledi. Daire, yerel mahkemenin “pasif husumet yokluğu” gerekçesiyle verdiği ret kararının, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle hukuki dinlenilme hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

DOKTOR RAPORU UYAP’TA KAYITLI

Kararda, asıl ve birleşen davanın davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen’in 11 Eylül 2025 tarihli duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını bildirerek UYAP üzerinden doktor raporu sunduğu hatırlatıldı. Buna karşın yerel mahkemenin, söz konusu celsede “mazeret dilekçesi ekinde belge sunulmadığı” gerekçesiyle mazereti reddettiği, davacı tarafın yokluğunda yargılamayı sonlandırarak davanın reddine karar verdiği kaydedildi.

İstinaf, doktor raporunun UYAP kayıtlarında mevcut olduğunu, bu nedenle “belge sunulmadı” gerekçesinin doğru olmadığını vurguladı.

DELİL SÜRESİ DOLMADAN KARAR VERİLDİ

Gerekçede, anayasadaki hak arama hürriyeti ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki adil yargılanma hakkına atıf yapıldı. Kararda, hukuki dinlenilme hakkının adil yargılanmanın temel unsurlarından biri olduğu belirtilerek, geçerli mazeret bildirilmişken ön inceleme duruşmasının ertelenmesi gerektiği ifade edildi. Daire ayrıca taraflara delillerini sunmaları için tanınan yasal süreler dolmadan karar verilmesini de usul hatası saydı. Bu gerekçelerle, asliye hukuk mahkemesinin kararı kaldırıldı ve dosya yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.







