Kütahya’da kız çocuğunu sosyal medyada tuzağa düşürerek istismarda bulundular

İddialara göre şüphelilerin, mağdur çocuk ile geçtiğimiz yıldan itibaren sanal medya üzerinden iletişim kurduğu ve daha sonra tehdit, şantaj yoluyla baskı uyguladığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda şüphelilerin farklı adreslerde mağdur çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülürken, emniyet birimlerince yürütülen çalışmaların ardından dün gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.