Kütahya’da kız çocuğunu sosyal medyada tuzağa düşürerek istismarda bulundular

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna sanal medya üzerinden ulaşıp tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.
İddialara göre şüphelilerin, mağdur çocuk ile geçtiğimiz yıldan itibaren sanal medya üzerinden iletişim kurduğu ve daha sonra tehdit, şantaj yoluyla baskı uyguladığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda şüphelilerin farklı adreslerde mağdur çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülürken, emniyet birimlerince yürütülen çalışmaların ardından dün gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
6 şüpheli tutuklandı
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur çocuğun ise koruma altına alındığı bildirildi.