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LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) birincileri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavda Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 97 öğrenci 500 tam puan aldı. O öğrencilerden 3'ü Buse Ceylin Ayyıldız, Bengisu Yener ve Yusuf Küpeli başarılarının sırrını anlattı.

Haber Merkezi DHA
LGS birincileri belli oldu! LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı
LGS'de tam puan alan öğrenciler.

26-27 Haziran’da düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada, "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97’dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

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"8 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Sınavdan tam puan alan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii ki zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir güzel bir duygu" dedi.


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"'BAŞARAMIYORUM BIRAKIYIM' DEMEDİM"

Hiçbir zaman pes etmediğini anlatan Ayyıldız, "Başaramıyorum bırakıyım demedim. Bu da başarımda çok etkili oldu. Hedefim Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinde okumak. Önümüzde 4 yıl var mesleğe tam karar veremesem de matematik, fen ağırlıklı bir bölümde okumak istiyorum" diye konuştu.

"DERS ÇALIŞMAYI HİÇ BIRAKMADIM"

Denemelerde 500 tam puana ulaşamasa da sınavda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Bengisu Yener ise hedeflerini şu sözlerle anlattı:

  • "Öncelikle böyle bir sonucu beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir eksiğim olduğunu düşünmüyordum. Sınavın zor olacağı yönünde bir söylenti vardı. Ama her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini düşündüm. Ancak sınavdan sonra 500 tam puan beklediğimi söyleyemem. Sonuçlar açıklandığında biraz şaşırdım. Sınava hazırlanan öğrencilerin denemelere çok da aldırış etmemelerini öneririm. Ben okulun denemelerinde tam puan yapamamıştım. Koronavirüs döneminde de her ne olursa olsun çalışmayı bırakmadım öğrencilere tavsiyem de bu yönde olacak. Bunun yanında iç motivasyonlarını sağlamayı denesinler. Lise olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak ileride ise çocuk cerrahı olmak istiyorum."

"KORONAVİRÜS SÜRECİNİ AVANTAJA ÇEVİRDİM"

Tam puan alan bir diğer öğrenci Yusuf Küpeli ise, "500 tam puan beklemiyordum. Denemelerde sadece bir kere tam puan yapmıştım. Sınavda dikkatimi toplayıp stresimi yönetince bu sonuca ulaştım. Koronavirüs sürecini avantaja çevirmeye çalıştım, yolda kaybedeceğim zamanı evde ders çalışarak kullandım. Çözemediğim soruların üzerine gittim zorlandığım konulara çalıştım. Bundan sonrasında da meslek seçiminde mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPIN"

Yusuf Küpeli'nin babası Serhan Küpeli de, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ve sevinçliyiz. Yusuf yaklaşık 1,5 yıldır fedakârlık yaparak ciddi emek verdi. Biz de ailesi olarak ondan böyle bir başarı bekliyorduk. Sadece sözelden eksiklerimiz olur diye düşünüyorduk ama maşallah onu da tam yaptı. Ailelere tavsiyem çocukların okuma becerisini ve dikkatini geliştirecek çalışmalar yapmaları. Çalışmanın içeriğini zenginleştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

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