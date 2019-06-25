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EĞİTİM

LGS tercih robotu! MEB'den LGS adaylarına 'tercih robotu' hizmeti

MEB'den LGS adaylarına 'tercih robotu' hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırlandı. Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırlandı.

MEB tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile adaylar için ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu.

Öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmek üzere, iller bazında yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını paylaşan Bakanlık, öğrenciler için tercih rehberleri de hazırladı.

İlk kez kullanıcı dostu bir tercih robotu

  • MEB ayrıca öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla ilk defa yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu da hazırladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.
  • Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek.
  • Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.

Yerel yerleştirme tercih rehberi

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.

Listelerde her bir okulun tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor.

Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

LGS tercih robotu için tıklayınız

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