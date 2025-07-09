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Lisede 4 yıllık eğitim süresi düşürülecek mi? Bakan Tekin'den açıklama geldi

Lisede 4 yıllık eğitim süresi düşürülecek mi? Bakan Tekin'den açıklama geldi

12:579/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
IHA
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Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıllık zorunlu lise eğitimine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıllık zorunlu lise eğitimine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında, "Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dört yıldan iki yıla düşürülecek mi?

Dört yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, "
Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız"
dedi.

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