Lodosun etkisiyle alevler komşu binaya sıçradı: Balkondaki alevli eşyaları aşağı attı

Alevleri fark eden ev sahibi, yangının büyümesini engellemek amacıyla balkona çıkarak yanan eşyaları aşağı attı. O anlarda vatandaşın ağzında sigara olduğu görülürken, yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hem yanan evde hem de komşu binada çıkan alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.