Lodosun etkisiyle alevler komşu binaya sıçradı: Balkondaki alevli eşyaları aşağı attı

Lodosun etkisiyle alevler komşu binaya sıçradı: Balkondaki alevli eşyaları aşağı attı

16:2610/01/2026, Cumartesi
IHA
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, lodosun etkisiyle şiddetlenen rüzgar nedeniyle komşu binaya sıçradı. Yangında, üç katlı binanın balkonunda bulunan eşyalar alev aldı.

Alevleri fark eden ev sahibi, yangının büyümesini engellemek amacıyla balkona çıkarak yanan eşyaları aşağı attı. O anlarda vatandaşın ağzında sigara olduğu görülürken, yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hem yanan evde hem de komşu binada çıkan alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

