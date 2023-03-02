|
Reklam
Reklam
Gündem

Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alındı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar verdi.

12:02 . 2/03/2023 Perşembe
DHA
Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan

Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan

Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.


Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrasında açıklama yapan Beyazıt, Hazırlık Komisyonunun, her iki milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki raporu karara bağladıklarını dile getirdi.


İçtüzük gereği konunun bir ay içinde sonuçlandırılması gerektiği ve bu sürenin bugün itibariyle dolması nedeniyle toplantı yaptıklarını dile getiren Beyazıt, "Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki rapor, oy birliğiyle kabul edildi. Raporu yarın saat 12.00'de TBMM Genel Kuruluna sunacağız. Bunların toplantıya katılıp katılmaması kendilerinin vereceği bir karar. Dosyalar son derece açıktır, kamuoyunun bilgisi içerisinde bütün olaylar tezahür etmiştir. Dokunulmazlığın kaldırılmasında yetkili organ TBMM Genel Kuruludur, orada da kendilerini savunabilir." diye konuştu.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlü ve yazılı savunma yapmadığını ancak İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sözlü savunma yapmayarak 18 sayfalık yazılı savunma gönderdiğini aktardı.


Yıldız, İYİ Partili Türkkan'ın dosyasına ilişkin olarak "Zaten işlediği eylemi, suçu ikrar ediyor. Ancak hakaretine muhatap olan kişinin şehit ailesi olup olmadığına yönelik itirazı var. Hakarete maruz kalan bir kişinin şehit ailesi olup olmamasının bir önemi yok; sonuçta bir vatandaşa, insana hakaret etmiştir. Ayrıca mağdur olan şahsın da şehit ailesi yakını olduğu resmi olarak ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.


Toplantıya CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri katılmadı.


CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" nedeniyle fezleke düzenlenmişti.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan hakkında da "hakaret" nedeniyle fezleke hazırlanmıştı.


#Lütfü Türkkan
#CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
#TBMM
1 saat önce
default-profile-img
Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alındı
Tarihi Maraş Çarşısı'nın ana koridoru güçlendirme sayesinde ayakta kaldı
Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
Kraliyet ailesinde yeni kriz: Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişi tahliye edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.