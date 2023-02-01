Dokunulmazlıkları kaldırılsın

CHP İstanbul teşkilatı, ildeki muhtarları “Demokrasiye Destek” adı altında toplantıya davet etti. Muhtarlar, toplantının “İmamoğlu’na destek” için olduğunu öğrenince daveti reddetti. Bunun üzerine “Gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz” tehdidi aldı. Bir muhtar CHP ilçe başkanı tarafından tam 5 kez arandığını söyledi.