|
Gündem

Dokunulmazlıkları kaldırılsın

Meclis Hazırlık Komisyonu, CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik görüş bildirdi. Hazırlanan rapor Adalet-Anayasa Karma Komisyonuna sevk edildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan

İYİ Partili Lütfü Türkkan

Meclis Hazırlık Komisyonu, CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik görüş bildirdi. Hazırlanan rapor Adalet-Anayasa Karma Komisyonuna sevk edildi. Dün toplanan Hazırlık Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfrettiği kişinin şehit yakınlığına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından talep edilen raporu inceledi. Türkkan, komisyona 17 sayfalık yazılı savunmasını sunarken, Başarır ise komisyon üyelerine ‘size savunma vermiyorum’ yazılı bir not vermişti.

Ali Mahir Başarır

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu Türkkan ve Başarır’ın vekilliklerinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 52 üyeden oluşan Karma Komisyonun bir önceki toplantısına CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyeleri katılmamıştı.


#Meclis Hazırlık Komisyonu
#Ali Mahir Başarır
#Lütfü Türkkan
#CHP
#İYİ Parti
1 saat önce
default-profile-img
Dokunulmazlıkları kaldırılsın
Asılsız çağrılara karşı yeni nesil yazılım
521 milyar TL’lik yapılandırma şansı
EYT’lilerin 3,5 milyonu özelde
Batı ittifakında F-16 çatlağı: Ukrayna’nın uçak talebi müttefikleri ikiye böldü
G7’nin zayıf halkası İngiltere
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.