Dokunulmazlıkları kaldırılsın

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İYİ Partili Lütfü Türkkan
Meclis Hazırlık Komisyonu, CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik görüş bildirdi. Hazırlanan rapor Adalet-Anayasa Karma Komisyonuna sevk edildi. Dün toplanan Hazırlık Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfrettiği kişinin şehit yakınlığına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından talep edilen raporu inceledi. Türkkan, komisyona 17 sayfalık yazılı savunmasını sunarken, Başarır ise komisyon üyelerine ‘size savunma vermiyorum’ yazılı bir not vermişti.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu Türkkan ve Başarır’ın vekilliklerinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 52 üyeden oluşan Karma Komisyonun bir önceki toplantısına CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyeleri katılmamıştı.