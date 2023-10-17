'Maça' 10 bin fitten indi

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki köpekler, aldıkları eğitimle kara ve suyun yanı sıra artık havadan intikallerle de sahada güvenlik güçlerine destek veriyor. Onlardan biri olan 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı “Maça”nın, Sivrihisar Havacılık Merkezi’ndeki paraşütle atlama eğitimi görüntülendi. MI-17 tipi helikopterle yürütülen eğitimlerde ekipmanları giydirilen Maça, paraşütü açacak operatörüyle birlikte helikopterle yaklaşık 10 bin fit yüksekliğe çıkarıldı. Operatörüyle helikopterden atlayan Maça, gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra başarılı şekilde yere indi. JÖAK Köpek Unsurları Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Gördü, “Köpekler paraşütle özellikle kara yolu ile ulaşılamayan operasyonel veya kurtarma görevlerinde kullanılacaktır.” dedi.