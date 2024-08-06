Mafya gibiler: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarına tepki göstererek “Dijital faşizmle karşı karşıyayız” dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Katar'daki cenaze merasimine Türkiye'den geniş bir heyetin katıldığını hatırlatan Erdoğan Türkiye'de bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışma gösterdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama bazı ekranlarda, bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz bu ilgiyi hazmedemedi. Ya biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz” dedi.





HER ŞEY GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında Heniyye'nin şehadetinden önceki son çağrısına uyarak 3 Ağustos'ta meydanları dolduran tüm Filistin dostlarına teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Gazze bize, küresel sistemin sadece adaletsizliğini değil, aynı zamanda iki yüzlülüğünü de gösterdi. Her şey gözlerimizin önünde yaşandı ve yaşanıyor. Gazeteciler katledildi, uluslararası basın kuruluşları ses çıkarmadı. Çocuklar, kadınlar, daha ağzı süt kokan bebekler öldürüldü. İnsan hak ve hürriyetlerinden dem vuranlardan kayda değer hiçbir itiraz yükselmedi. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kurup 24 saat canlı yayın yapanlar, on aydır Gazze'de üç maymunu oynuyorlar. Hendek teröründe şehir eşkıyalarını kurtarmak için çırpınanlar, on aydır Gazzeli mazlumlar için kıllarını dahi kıpırdatmıyor.”





GEMİ AZIYA ALDILAR

Mesele Türkiye olunca aslan kesilen Batılı kurum ve kuruluşların 40 bin insanı katleden İsrail karşısında süt dökmüş kediye döndüğünü belirten Erdoğan, "Hiçbirisi ortalıkta görünmüyor. Meselenin daha vahim tarafı, bu kurum ve şirketlerin Filistin konusundaki tavrının, kayıtsızlığı dahi mumla aratmasıdır. Açıkça katliam destekçiliği yapmaya başladılar. Öyle ki İsrail vahşetini gizlemek ve Filistin halkının sesini kısmak için her yola başvuruyorlar. Bilhassa sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, adeta militanlaştılar. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız” diye konuştu.





HER HUSUSLA MAFYA GİBİLER

Heniyye'nin şehadetinin, Batılı ülkelerde düşünce ve ifade hürriyetinin sınırlarını İsrail'in kaprislerinin belirlediğini net bir şekilde gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "Her türlü ahlaksızlığı, fuhşiyatı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının şanlı direnişine ve kahraman evlatlarına sanal alemde açıkça savaş açmıştır. Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz” dedi.





İş birliğini henüz tesis edemedik

Sosyal medya platformlarının daha önce Türkiye ile ilgili meselelerde çifte standart uyguladığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Uyarılarımıza rağmen FETÖ'den PKK'sına kadar tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Yalan, provokasyon ve kışkırtma bu platformların en belirgin özelliği haline geldi. İtibar suikastları sebebiyle binlerce insanın hayatı karardı. Ama bu şirketler ellerinde her türlü imkan olduğu halde mağduriyetlerin önünü kesecek etkili hiçbir adım atmadı. Bu husustaki rahatsızlığımızı daha önce pek çok kez dile getirdik. İlgili kurumlarımız vasıtasıyla diyalog hattı da kurmaya çalıştık. Ancak arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.”





Özgürlükler böyle savunulmaz

“Şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici bir diğer durum, ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez olsun eleştirmeyenler, bu platformların sanal alemde estirdikleri faşizme bir çift laf etmeyenler, bakıyorsunuz nefes nefese klavye ve ekran başına geçip sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi Batılılara şikayet sırasına giriyorlar. Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü, bütün bunlar karşısında kağıttan kaplana dönüşenler, ülkemizi tenkit etme hususunda hemen aslan kesiliyorlar. Kimse kusura bakmasın ama özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade hürriyetine sahip çıkmak da değildir.”





Heniyye Meclis’te konuşacaktı

İsrail'in Gazzelileri sadece bombalarla öldürmediğine dikkat çeken Erdoğan, “Aç, susuz, gıdasız bırakarak da katlediyor. Normalde insanlığı ayağa kaldırması gereken bu zulüm karşısında BM'den çıt yok. Mazlumların, özellikle acıları üzerinde sevinç çığlıkları atan vicdan fukaralarını ne tarih ne de çocukları affedecek” dedi. Başkanı İsmail Heniyye suikastına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz ayın 15'inde Meclisimizde Mahmud Abbas'ı konuşturmanın planı içindeydik. Heniyye kardeşimizi de aynen burada yine konuşturalım demiştik. Hatta Meclis mi olsun yoksa bu salonumuz mu olsun diye de Meclis Başkanımızla onun planlarını yapıyorduk. O planı yaparken, hemen ertesi gün maalesef şehadeti duyduk.”



