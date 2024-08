Mafya gibiler: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

HER ŞEY GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında Heniyye'nin şehadetinden önceki son çağrısına uyarak 3 Ağustos'ta meydanları dolduran tüm Filistin dostlarına teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Gazze bize, küresel sistemin sadece adaletsizliğini değil, aynı zamanda iki yüzlülüğünü de gösterdi. Her şey gözlerimizin önünde yaşandı ve yaşanıyor. Gazeteciler katledildi, uluslararası basın kuruluşları ses çıkarmadı. Çocuklar, kadınlar, daha ağzı süt kokan bebekler öldürüldü. İnsan hak ve hürriyetlerinden dem vuranlardan kayda değer hiçbir itiraz yükselmedi. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kurup 24 saat canlı yayın yapanlar, on aydır Gazze'de üç maymunu oynuyorlar. Hendek teröründe şehir eşkıyalarını kurtarmak için çırpınanlar, on aydır Gazzeli mazlumlar için kıllarını dahi kıpırdatmıyor.”