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Mahkemeden emsal olacak karar: Kadın memur için yarı zamanlı çalışma hakkı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan bir kadın memurun doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddedilmesi yargıya taşındı. Mahkeme, aile düzeninin olumsuz etkileneceğini belirterek, işlemin durdurulmasına ve kadına yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesine karar verdi.

12:47 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 13:16 - 7/06/2024 Cuma
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Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddi kararını yargıya taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın 'haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu' gerekçeleriyle kararın iptalini istedi.


Mahkeme kararında ilgili maddelere vurgu yapıldı


Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı. Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan 'aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu' ifade edildi.


Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.




#Memur
#Mahkeme
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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