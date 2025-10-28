Mahrem bilgi verdiğimizi biliyordu

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, sulh ceza hakimliğindeki sorgularından sonra “siyasal casusluk” suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Hüseyin Gün ve İBB veri merkezinin kopyalanmasından sorumlu tutulan Melih Geçek de başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi. Hakimliğin karar yazısında, Gün'ün raporlama sürecinde istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı vurgulandı. Yazıda ayrıca İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün amacının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma maksadıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında, uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Özkan ve İmamoğlu'nun başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek yöntemiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları, şüphelilerin Gün ile birlikte hareket ettikleri, özellikle İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Özkan'ın belediyeye ait çok sayıda veriyi OSINT isimli internet ortamına aktardığı ve Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemi gerçekleştirdiği vurgulandı. Yanardağ'ın ise TELE1’i araç olarak kullanarak casusluk faaliyetinin medya ayağını oluşturduğu, Gün'ün analiz ve raporlarını taşıdığı yayınlarla algı oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.