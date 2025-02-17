Makasçılara kötü haber: Ehliyete el koyulacak

Trafik kurallarını hiçe sayarak ‘makas atma’ diye tabir edilen, art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, trafikte makas atma ihlalini önlemek için idari yaptırımları artırma yoluna gidiyor. Bakanlık, bu tür trafik kuralları ihlallerini önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla idari yaptırımların artırılması, sürücü belgelerinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesi gibi yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlemeyi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Ayrıntılara dair bilgi paylaşan Bakan Yerlikaya, “Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar” diye konuştu. Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde makas atan 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığı bildirdi.

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca, 6-13 Şubat tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine dair verilere de yer verdi. Yerlikaya, söz konusu tarihler arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı” ifadelerini kullandı.