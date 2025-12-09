Yeni Şafak
Malatya’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

23:179/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatıldı
Malatya'da yol kenarında bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Malatya’da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.


Olay, saat 21.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yol güzergahı tek yönlü trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantanın yanına giderek fünyeyi yerleştirdi. Ardından gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında çantadan elbise ve bir miktar ilaç çıktığı belirlendi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Şüpheli
#Bomba
#İmha
