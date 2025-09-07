Manavgat'taki rüşvet soruşturması derinleşiyor: Eski başkan Şükrü Sözen ile kardeşi de gözaltında

Manavgat'taki yolsuzluk soruşturmasında Şükrü Sözen de gözaltına alındı.
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kardeşi de gözaltında
Kardeşi de gözaltında
Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.
#Şükrü Sözen
#CHP
#Antalya
#Manavgat Belediyesi