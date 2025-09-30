Yeni Şafak
Manisa’da hurda toplayan genç kuyuya düşerek hayatını kaybetti

08:2430/09/2025, Salı
IHA
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç yaşamını yitirdi.

Manisa Turgutlu Ova mevkiinde, küçük kardeşi ile birlikte hurda toplayan Eymen Cuma (26), henüz bilineyen bir nedenle bölgede bulunan su kuyusuna düştü. Ağabeyini göremeyince kardeşi durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kuyudaki Eymen Cuma’nın cansız bedenine ulaşıldı.







