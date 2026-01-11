Yeni Şafak
Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı

15:0711/01/2026, Pazar
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kanalizasyon ve atık su altyapısı için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta, Büyükşehir Belediyesine bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yaptırılan atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Taşeron firmada çalıştığı öğrenilen Aziz Günay, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Günay, bir süre hastaneye gitmek istemedi. Çevredekiler tarafından ikna edilen işçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Günay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.




