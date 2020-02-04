Gündem Manisada meydana gelen 48 büyüklüğündeki deprem İstanbulda da hissedildi
MANİSA

Manisa'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Akhisar'da saat 19.47'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

  • AFAD'dan yapılan açıklamaya göre “Deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” denildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN

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