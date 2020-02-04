Manisa'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- AFAD'dan yapılan açıklamaya göre “Deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” denildi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN