Manisa'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Akhisar'da saat 19.47'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 21:00 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 21:21 Yeni Şafak