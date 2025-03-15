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Marina'da feci ölüm: Tekne ile pasarella arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Marina'da feci ölüm: Tekne ile pasarella arasında sıkışarak hayatını kaybetti

16:5915/03/2025, Cumartesi
AA
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Yaralanan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'da bir marinada çalışan vatandaş, tekne ile taşıtın karaya bağlantısını sağlayan parasella arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne ile
pasarella
arasında sıkışan marina çalışanı hayatını kaybetti.

Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada çalışan Soner Bülent Uysal, demirli tekne ile pasarella (teknenin iskele ile bağlantısını sağlayan arka tarafındaki tahta merdiven köprü) arasına sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Muğla Adli Tip Kurumu'na gönderildi.



#Bodrum
#Marina
#Muğla
#tekne

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