Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.