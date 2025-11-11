Yeni Şafak
Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

17:3611/11/2025, الثلاثاء
AA
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağını bildirdi.

Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



#Güney Ege
#kuvvetli yağış
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
