Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MEB 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladı 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak
EĞİTİM

MEB birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullar için 17 çalışma kitabı hazırladı

MEB 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladı: 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak

Mlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki tüm çocuklara 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını açıkladı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak.

Haber Merkezi AA
Çalışma kitaplarının dağıtımı, öğrencilerin ilgisini daha çok çekmesi, taşıma ve kullanım kolaylığı sağlaması için sınıflar bazında tasarlanan klasör çanta içinde gerçekleştirilecek.
Çalışma kitaplarının dağıtımı, öğrencilerin ilgisini daha çok çekmesi, taşıma ve kullanım kolaylığı sağlaması için sınıflar bazında tasarlanan klasör çanta içinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki öğrenciler için 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını, kitapların dağıtıma hazır olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullara ilişkin açıklama yaptı.

  • Selçuk, "Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okulumuzdaki tüm çocuklarımıza, 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladık. Dağıtıma hazır. Çantaları da var. Ülkemizin geleceği olan köy okullarımıza, telafi eğitiminde alternatif destekler sunmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin dikkatine: Uzaktan yaz okulu yarın başlıyor
GÜNDEM
Öğrencilerin dikkatine: Uzaktan yaz okulu yarın başlıyor

Bakanlıktan alınan bilgiye göre MEB, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan "Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulların ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen eğitimi yapılacak ve öğrenciler için ek eğitim materyali desteği sağlanacaktır" hedefi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmak üzere; 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için Türkçe ile matematik, 3 ve 4'üncü sınıflar için fen bilimleri, 1, 2 ve 3'üncü sınıflar için hayat bilgisi, 4'üncü sınıflar için sosyal bilgiler olmak üzere 5 farklı alanda 17 çalışma kitabı hazırlandı.

Yapay zeka ve dijitalleşme rekor başarı getirdi
GÜNDEM
Yapay zeka ve dijitalleşme rekor başarı getirdi

Çalışma kitapları, öğretim programlarında yer alan kazanımlara uygun, özellikle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda öğretmenlerin ödevli saatlerde de kullanabileceği ve öğrencilerin bireysel veya grupla gerçekleştirebileceği etkinlikler esas alınarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun şekilde hazırlandı.

Çanta içinde dağıtılacak

Çalışma kitaplarının dağıtımı, öğrencilerin ilgisini daha çok çekmesi, taşıma ve kullanım kolaylığı sağlaması için sınıflar bazında tasarlanan klasör çanta içinde gerçekleştirilecek.

Kitaplar, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak.

Abone Ol Google News
Osmanlının son sancağı çaresiz

Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

​Doktorların yüzde 80'i dahi koronavirüse yakalandı.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu.
Elektriğeüç ay zam yok

Elektriğe
üç ay zam yok

​Sanayi gazına da indirim yapıldı.

HDP yasta

HDP yasta

​Kışanak'ın ağlayarak mektubunu okuduğu terörist öldürüldü.

Tedirgin eden atama

Tedirgin eden atama

Kritik derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.

Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
Fiyat oyunu<br>deşifre oldu!

Fiyat oyunu
deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Haftanın 11'i <br>tartışma çıkardı

Haftanın 11'i
tartışma çıkardı

Fenerbahçelileri isyan ettiren kadro.

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.