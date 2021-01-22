MEB açıkladı: Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı.

Haber Merkezi 22 Ocak 2021, 20:35 Son Güncelleme: 22 Ocak 2021, 21:07 AA