MEB böyle duyurdu: Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde Milli Eğitim Bakanlığı böyle duyurdu: Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde. 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı" denildi.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2020, 11:13 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2020, 11:38 DHA