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Gündem Milli Eğitim Bakanlığı böyle duyurdu Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde
EĞİTİM

MEB böyle duyurdu: Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde

Milli Eğitim Bakanlığı böyle duyurdu: Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde. 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde. 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı" denildi.

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Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri öğrencilerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülmektedir.
  • Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır.
  • Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.
  • Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacaktır.
  • Öğrencilerimiz, okullarının internet sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler."

Açık Öğretim Ortaokulu için www.aio.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi için www.aol.meb.gov.tr

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için www.aoihl.meb.gov.tr

Mesleki Açık Öğretim Lisesi için www.maol.meb.gov.tr

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