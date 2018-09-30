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EĞİTİM

MEB emekli öğretmenlerin de fikirlerinden yararlanacak

MEB emekli öğretmenleri de dahil etti

Milli Eğitim Bakanlığınca, bir milyon öğretmenin eğitime yönelik fikirlerini Bakanlığa direkt iletebilmeleri için oluşturulan "birmilyonfikir.meb.gov.tr" platformu, emekli öğretmenlerin de kullanımına açıldı. Bakanlık, görüş, düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bir milyon öğretmenin fikirlerini Bakanlığa direkt iletebilmeleri için oluşturulan "birmilyonfikir.meb.gov.tr" platformu, emekli öğretmenlerin de kullanımına açıldı.

Bakanlık, görüş, düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini, Bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirilen "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir" projesini, 26 Eylül'de tanıttı.

  • "birmilyonfikir.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilen platforma, eğitim sisteminde 2023 vizyonu hedefinin temellerini öğretmenlerin öncülüğünde atmayı hedefleyen Bakanlık, eğitimin geleceğine okullardaki tecrübe, emek ve alın terinin ürünü olarak gördüğü fikir hazinesinin yön vermesini amaçlıyor.

Bu kapsamda oluşturulan dijital platform, ülkenin dört bir köşesinde görev yapan öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini Bakanlığa iletebilmelerini sağlayacak. Platforma, devlet okullarında görevli öğretmenler MEBBİS sistemi üzerinden, özel okullarda görevli öğretmenler ise "e-Okul" sistemi üzerinden giriş yaparak her türlü fikir, proje ve önerilerini paylaşmaya başladı.

Emekli öğretmenler de politika süreçlerine dahil edilecek

Bakan Ziya Selçuk'un talimatıyla öğretmenlere yönelik oluşturulan dijital platform, "Öğretmenlikten emekliyim ama 'bu toplum için bir şey yapabilirim, bir şeyleri değiştirebilirim, dönüştürebilirim" düşüncesindeki emektar öğretmenlerin de kullanımına açıldı.

Buna göre öğretmen emeklileri, "birmilyonfikir.meb.gov.tr" platformuna e-Devlet üzerinden giriş yaparak fikirlerini Bakanlığa iletme olanağı bulacak.

Bakanlık, böylece görüş, düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edecek.

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Öğretmenlerin paylaştığı fikirler, Bakanlık uzmanlarınca uygulanabilirlik yönünden değerlendirme sürecinden geçirilecek. Öğretmenler, bu süreci de yine platform üzerinden anlık takip edebilecek.

Zaman içinde benzer fikir ve projeleri olan öğretmenlerin birbirlerinden haberdar olmasını ve farklı bölgelerdeki öğretmenlerin yeni ekipler kurarak ortak projeler geliştirmeleri de sağlanacak.

Öğretmenlerin projelerine alanında tanınmış isimler tecrübe paylaşımlarıyla destek verecek.

Ayrıca Türkiye'deki girişimcilik merkezlerinden, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden fikir ve proje geliştirme konusunda destek alınacak.

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