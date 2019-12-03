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EĞİTİM

MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam hatip okulları kesinlikle olmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü ile Arçelik A.Ş. arasında imzalanan

'Dijital Kanatlar' projesinde imam hatip okullarına ayrımcılık yapıldı. İş birliği kapsamında 81 ildeki 100 ortaokulda 3 yıl boyunca yazılım ve donanım eğitimlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Arçelik firması ile imzalanan protokol gereği il milli eğitim müdürlüklerine uygulamanın pilot okulların belirlenmesi için bir yazı gönderdi. Yazıda "dikkat edilmesi gereken hususlar" başlığı altında kriterler sıralandı ve maddeler arasında 'imam hatip ortaokulları seçilemeyecektir' ibaresi yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Bir İmam Hatip Ortaokulu
Fotoğraf: Arşiv / Bir İmam Hatip Ortaokulu

MEB Temel Eğitim Müdürlüğü ve Arçelik A.Ş. birlikte bir ayrımcılığa imza attı. İki kurum arasında imzalanan İş Birliği Anlaşmasına göre 81 ilde 100 okulda 3 yıl boyunca 'Dijital Kanatlar' projesi yürütülecek. Proje kapsamında KOÇ Grubuna bağlı olan Arçelik'in desteği ile yazılım ve donanım eğitimleri verilmesi için okullarda özel sınıflar oluşturulacak. Bu eğitimler 81 ilden belirlenecek 100 ortaokulda verilecek. MEB ile Arçelik arasında imzalanan protokolde imam hatip okullarına ayrımcılık yapıldığı ortaya çıktı.

MEB Temel Eğitim Müdürlüğü ve Arçelik A.Ş. arasında imzalanan İş Birliği Anlaşması

İmam hatip ortaokulları seçilemez

MEB'in il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda "dikkat edilmesi gereken hususlar" başlığı altında kriterler sıralandı ve maddeler arasında 'imam hatip ortaokulları seçilemeyecektir' ibaresi yer aldı.

MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde, pilot okul belirlemede dikkat edilecek hususların ilk maddesinde imam hatip okullarına yönelik olarak "Resmi devlet ortaokulları (kesinlikle Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı devlet ortaokullarından seçilecek olup imam hatip ortaokulları ya da özel okullar seçilemeyecektir.)" ifadesi yer alıyor.

Kat sayı engeli şekil değiştirdi

İmam hatip okulları her alanda başarılarını tüm dünyaya gösterirken uğradıkları ayrımcılıklar ne yazık ki bitmiyor. 28 Şubat döneminde kat sayı ve başörtü yasağından dolayı üniversite eğitimi için yolları kesilen imam hatip öğrencileri şimdi de böylesi uygulamalarla ötekileştirmeye çalışılıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen onlar başarılarını herkese gösteriyor. İmam hatiplilerin gösterdikleri başarılardan sadece bir kaçı şöyle:

Dünyadaki en yüksek puanı aldı

MEB ile Arçelik arasında imzalanan protokolde imam hatiplere yönelik resmen ayrımcılık yapılırken, imam hatip öğrencileri her alanda gösterdikleri başarıları ile dikkat çekiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen “Top in the World -Dünyadaki en yüksek puan" ödülüne layık görülmüştü.

Kartal Anadolu İmam Hatip'ten bir başarı daha: Dünyadaki en yüksek puanı alan birinciyi çıkardı
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Kartal Anadolu İmam Hatip'ten bir başarı daha: Dünyadaki en yüksek puanı alan birinciyi çıkardı

YKS'de ilk yüze girdiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), imam hatip lisesi öğrencilerinin başarıları dikkat çekmişti. Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre, ilk yüze 17, ilk binde ise değişik puan türlerinde 103 imam hatip lisesi öğrencisi girmişti.

YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli
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YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli

Finale İHL'ler kaldı

Geçtiğimi Nisan ayında yapılan TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında ise finale kalan 21 Anadolu İHL’den 11’i ödüle layık görülmüştü.

TÜBİTAK’ta İHL damgası
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TÜBİTAK’ta İHL damgası

Kendi robotlarını ürettiler

Üsküdar Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda önemli bir başarıya imza atarak İnsansı Robot kategorisinde 55 takım arasından 2. 3. 5. ve 7'ncilik elde ettiler.

Marmara AİHL öğrencilerinden büyük başarı
TEKNOLOJİ
Marmara AİHL öğrencilerinden büyük başarı

Türkiye'yi temsil ettiler

Güney Kore’de düzenlenen dünya robot yarışmasında da Türkiye’yi Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri temsil etmişti.

İmam Hatipli kızlar Güney Kore yolcusu
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İmam Hatipli kızlar Güney Kore yolcusu
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