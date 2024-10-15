MEB paylaştı: İşte ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, "Öğrencilerimize desteği de göz ardı etmedik. Üniversite içi ya da dışında gösterilerle, kimi zaman şiddet içeren eylemlerle üniversite harçları protesto edilir, marjinal gruplar meseleyi istismar edilirdi. 2012'de harçları kaldırarak çözüm üreten biz olduk. Katsayı adaletsizliğini ve kılık kıyafet yasaklarını ortadan biz kaldırdık. İkna odalarından geçilerek girilen üniversite utancına biz son verdik." dedi. Erdoğan, "Cuma günü iki genç kızımız vahşi cinayete kurban gitti. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin sorunları ile bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.