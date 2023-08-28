MEB takvimi açıkladı: Okullarda uyum haftası 4 Eylül'de başlıyor

4-8 Eylül arası uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
4 Eylül Pazartesi günü ders zili okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için çalacak.
Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
'Öğrencileri büyük beklentilere sokmak doğru değil'
Uzmanlar, uyum haftası öncesinde öğrencilerle yapılan konuşmalara dikkat edilmesini öneriyor.
Çocuk Gelişimi Uzmanı Yasemin Başlı, konuyla ilgili şunları söyledi:
'Okul tanıtılabilir: Uyku düzeni sağlanmalı'
Uyum haftası başlamadan önce kayıt yaptırılan okul gezilebilir. Bu durum, uyum haftasında yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilir.
Uyum haftası başlamadan önce uyku saatleri düzene sokulmalı.
Uyum sürecinde aileler, okula başlamalarıyla ilgili kendi anılarını çocuklarıyla paylaşmalı. Bu konuşmalar çocuğun okula olan ilgisini artırıp motive edebilir.