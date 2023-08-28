MEB takvimi açıkladı: Okullarda uyum haftası 4 Eylül'de başlıyor

"Okul zorunlu bir eğitim, bunu çok süslemek doğru değil. 'Artık yaşın geldi, senin yaşındaki her akranın gibi eğitim öğretime başlıyorsun' gibi net ve kısa çocuk ne soruyorsa ona uygun cevaplar verilmeli. 'Orada çok mutlu olacaksın, eğleneceksin' gibi büyük beklentilere sokmak çok doğru değil."