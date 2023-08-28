|
Gündem

MEB takvimi açıkladı: Okullarda uyum haftası 4 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi eğitime başlayacak öğrencilerin, okul kaygılarını gidermek için 4 Eylül Pazartesi günü 'Uyum Haftası' başlayacak. Uzmanlar, uyum haftası öncesinde, 'Okulda eğleneceksin, çok mutlu olacaksın' gibi konuşmalar yapılmamasını öneriyor.

09:03 . 28/08/2023 Pazartesi
Diğer
4-8 Eylül arası uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

4-8 Eylül arası uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

4 Eylül Pazartesi günü ders zili okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için çalacak.


Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



'Öğrencileri büyük beklentilere sokmak doğru değil'

Uzmanlar, uyum haftası öncesinde öğrencilerle yapılan konuşmalara dikkat edilmesini öneriyor.


Çocuk Gelişimi Uzmanı Yasemin Başlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Okul zorunlu bir eğitim, bunu çok süslemek doğru değil. 'Artık yaşın geldi, senin yaşındaki her akranın gibi eğitim öğretime başlıyorsun' gibi net ve kısa çocuk ne soruyorsa ona uygun cevaplar verilmeli. 'Orada çok mutlu olacaksın, eğleneceksin' gibi büyük beklentilere sokmak çok doğru değil."

'Okul tanıtılabilir: Uyku düzeni sağlanmalı'

Uyum haftası başlamadan önce kayıt yaptırılan okul gezilebilir. Bu durum, uyum haftasında yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilir.


Uyum haftası başlamadan önce uyku saatleri düzene sokulmalı.


Uyum sürecinde aileler, okula başlamalarıyla ilgili kendi anılarını çocuklarıyla paylaşmalı. Bu konuşmalar çocuğun okula olan ilgisini artırıp motive edebilir.



#MEB
#okul
#öğrenci
#ilkokul
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TCMB’nin faiz kararı sonrası dolar kuru düştü, altın fiyatları adeta çakıldı!