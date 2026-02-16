Yeni Şafak
MEB'den 81 ile Ramazan genelgesi: Minikler camiye liseliler iftar söyleşilerine

09:5216/02/2026, Pazartesi
Okullarda Ramazan etkinlikleri başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan ayına özel olarak 81 ilde tüm eğitim kademelerini kapsayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programa göre, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri kültürel değerleri cami ziyaretleriyle yerinde deneyimleyecek, lise öğrencileri ise alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek iftar buluşmalarında bir araya gelecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile Ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin çerçevesini belirledi. "Maarif’in Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenecek etkinliklerde değerler eğitimi ön plana çıkarılacak.

Bakan Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan resmî yazıda, yeni müfredat olan
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"
vurgusu dikkat çekti. Belgede eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıyı değil; ahlaki olgunluk, toplumsal sorumluluk ve insan merkezli yaklaşımı esas aldığı belirtildi.

"Maarif’in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri

Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun öğrencilere kazandırılması amacıyla planlanan faaliyetler şöyle sıralandı:

İlkokullarda Şenlik Havası:
81 ilde ilkokul öğrencilerine yönelik kültürel mirası yansıtan Ramazan şenlikleri düzenlenecek.
Ortaokul ve Liselerde Söyleşi:
Uzman konuşmacıların katılımıyla "İftarda Konuşalım" başlıklı programlar gerçekleştirilecek.
Gönüllü İftar Sofraları:
Okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla velilerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.
Özel Eğitim Materyalleri:
Okul öncesinden liseye kadar tüm kademeler için hazırlanan Ramazan ayı etkinlik materyalleri (Ek-1’den Ek-7’ye kadar) derslerde kullanılacak.
Temel ilke:
Gönüllülük ve mahremiyet

Genelgede, etkinliklerin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun planlanması, gizlilik ve mahremiyet ilkelerine riayet edilmesi ve insan onurunu koruyucu hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Tüm faaliyetlerin gönüllülük esasına dayanacağı belirtildi.

Erdem- değer - eylem çerçevesi

Belgede, yürütülecek çalışmaların
"Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi"
kapsamında merhamet, vatanseverlik, yardımseverlik ve adalet gibi milli ve manevi değerlerin davranışa dönüştürülmesini hedeflediği ifade edildi.


