MEB'den 81 ile Ramazan genelgesi: Minikler camiye liseliler iftar söyleşilerine

Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan ayına özel olarak 81 ilde tüm eğitim kademelerini kapsayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programa göre, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri kültürel değerleri cami ziyaretleriyle yerinde deneyimleyecek, lise öğrencileri ise alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek iftar buluşmalarında bir araya gelecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile Ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin çerçevesini belirledi. "Maarif’in Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenecek etkinliklerde değerler eğitimi ön plana çıkarılacak.
"Maarif’in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri
Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun öğrencilere kazandırılması amacıyla planlanan faaliyetler şöyle sıralandı:
Genelgede, etkinliklerin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun planlanması, gizlilik ve mahremiyet ilkelerine riayet edilmesi ve insan onurunu koruyucu hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Tüm faaliyetlerin gönüllülük esasına dayanacağı belirtildi.