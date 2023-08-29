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MEB'den duygulandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa filmi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla kısa bir film hazırlandı.

15:50 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kısa filmde öğretmen rolünü gönüllü olarak oynayan oyuncu Volkan Severcan, küçük öğrencisine "toprak" üzerinden vatan sevgisini anlattı.

Kısa filmde öğretmen rolünü gönüllü olarak oynayan oyuncu Volkan Severcan, küçük öğrencisine "toprak" üzerinden vatan sevgisini anlattı.

Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde iki gün süren çekimlerde, bir öğretmenin öğrencisi ile yaptığı duygu dolu kısa diyalog kameraya alındı. O diyaloglarda öğretmen rolünü gönüllü olarak oynayan sinema ve tiyatro oyuncusu Volkan Severcan, küçük öğrencisine "toprak" üzerinden vatan sevgisini anlattı.

Bir toprak parçasının nasıl vatana dönüştüğünü ve asla vatan toprağının verilemeyeceğini küçük öğrencisine anlatan Severcan, bu uğurda toprağa düşen binlerce vatan şehidini andı.



Öğrencisiyle diyaloglar hâlinde Kurtuluş Savaşı’nın tamamlayıcısı olan Büyük Taarruz’un ruhu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyi anlatan bir öğretmen karakterindeki Volkan Severcan, filmin son sahnesinde vatanın kurtuluşunu dile getirirken Gazi'nin o meşhur sözüne atıfta bulunarak düşman askerleri için "Geldikleri gibi gittiler!" ifadesini kullandı.


#MEB
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Milli Eğitim Bakanlığı
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