TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 3600 ek gösterge ile ilgili taleplerini iletti.

"Herkes 3600 ek göstergeyle ilgili müsterih olsun"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, herkesin, 3600 ek göstergeyle ilgili müsterih olmasını isteyerek, "Bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Her sözümüzü gerçekleştirdiğimiz gibi bu sözümüzü de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

GÜNDEM Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 3600 ek gösterge yanıtı: Fitne siyasetini bıraksınlar

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın, "HDP bizim kontrolümüzde. CHP de HDP'ye muhtaç." sözünü hatırlatan Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti ile olan ilişkiyi CHP üzerinden, HDP ile ilişkilendirmek suretiyle denklemi kurmuşlar, hep beraber parlamenter hükümet sistemini ortaya koyuyorlar. Bu yamalı bohça ittifakı bileşenlerinin orada ortaya koydukları; biri diyor ki 'Ben cumhurbaşkanı olacağım.' Biri diyor ki 'Ben başbakan olacağım.' Diğeri de 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım, bakanlık isterim ha.' diye hepinize değneği gösteriyor. Oradan hepiniz ulufe dağıtımına giriyorsunuz. Parlamenter sistemi talep edenlerin ortak noktası; milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçme hakkını geri almak istiyorlar. Millete, bu hak ve yetkinin doğrudan verilmesine maalesef bu zillet ittifakı rıza göstermemiş. Bu ittifak, millete bu hakkı çok görüyor. Millete bu hakkı çok görenlerin, bu hakkı tanımayanların millete söyleyecekleri sözü olamaz. Milletimiz bunu maşeri vicdanında tartacaktır. Bu partilerin tabanlarından kopuk yönetimlerine, zihniyetlerine, takiyeci yöneticilere söylüyorum. Hiç kimse seçmene, millete bir şey söylediğimize dönük bir çarpıtmada bulunmasın."

OYNAT 00:40 Meclis'te "zillet ittifakı" tartışması: CHP İYİ Parti ve HDP bir ağızdan tepki gösterdi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 'Zillet ittifakı, Sam amcanın gölgesinde yapılan bir ittifak.' ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu'nun sözlerine CHP, İYİ Parti ve HDP vekilleri tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bu sırada CHP ve HDP milletvekilleri, Akbaşoğlu'na tepki gösterdi.

REKLAM

"İttifakımız adını milletten alıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifakımız adını milletten alıyor. Sen millete 'zillet' yakıştırması yapmaya başlarsan bu, siyasi iktidarın gücünden değil, tükenmişliğinin itirafından başka bir şey değildir." diye konuştu.

Türkiye'de psikolojik iktidarın el değiştirdiğini savunan Özel, "Kendisine 'zillet' diye lakap takılan millet, siyasi iktidarın el değişmesi için gün saymaktadır, seçimi beklemektedir." ifadesini kullandı.

Sataşmadan söz alan Akbaşoğlu, CHP'li Özel'e, "Kendi tabanlarını dahi kandıran ittifaka dönük bir değerlendirme yaptım. Asla bunun dışında başka bir değerlendirmem olmadı. PKK, 'Kürt' diyerek aldattı, FETÖ 'hizmet' diyerek aldattı. Siz de 'Millet İttifakı' diyerek milleti aldatıyorsunuz, vurguladığım şey buydu." karşılığını verdi.

REKLAM

HDP de üzerine alındı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Milleti doğrudan 'zillet' ilan etmek meselesini, milletin takdirine bırakıyorum. 'Zillet' dedikleri halk, sandıkta kendilerine çok yakın bir zamanda gerekli cevabı verecek. Çok acele etmesinler, sabırlı olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Zillet ittifakı, Sam amcanın gölgesinde yapılan ittifak"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Hiç kimsenin şahsını, bulunduğu yeri rencide etmek için konuşmadım. Zillet ittifakı, Sam amcanın gölgesinde yapılan bir ittifak." dedi.

Akbaşoğlu'nun sözleri üzerine Genel Kurulda tartışma yaşandı. Özel, Akbaşoğlu'nun özür dilemesini isterken CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri de sıralara vurarak tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak yerlerine oturmalarını istedi. Tartışmanın sürmesi üzerine Bilgiç, birleşime ara verdi. Tartışma verilen arada da bir süre devam etti.

REKLAM

GÜNDEM HDP'den terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı altında toplantı