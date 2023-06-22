Mehmet Aktaş döneminde suçla mücadelede büyük başarı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı’na atandı. 2019’dan bu yana Emniyet Genel Müdürlüğünü görevini yerine getiren Aktaş, bu görevinde sayısız başarıya imza attı.





Aktaş döneminde, Türkiye’nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye’yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapma yolunda önemli adımlar atıldı. Verilen aralıksız mücadele ile suç işleme oranları düşerken, aydınlatma oranlarında ise büyük bir artış yakalandı.





Teröristlerin inlerine girildi

Türkiye Yüzyılı’nda terörün her türlüsünü ülke gündeminden çıkarmak için atılan adımlar sonucunda, dünyaya örnek teşkil eden mücadele ile yurt içinde kırsaldaki terörist sayısını 100’ün altına indirme başarısı gösterildi.





Örgüte katılım en alt düzeye düşürülerek bölücü terör bitme noktasına gelirken, dini istismar eden terör örgütleri de yaklaşık 6 yıldır tek bir eylem gerçekleştiremedi. Hain FETÖ’nün ise tüm yapıları ve faaliyetlerine ket vuruldu.





Zehir tacirleriyle mücadele

Narkotik alanında da zehir tacirleri ile büyük bir mücadeleye imza atıldı. Yüklü miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar yapıldı. Uyuşturucu baronları tek tek yakalandı. 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler, 2022 yılında 217’ye geriledi.





İki ülkeden biri

Trafikte de önemli atılımlar gerçekleşti. Türkiye, 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarının yüzde 50 düşürülmesi hedefini tutturan dünyadaki iki ülkeden biri oldu.





Havacılıkta devrim niteliğinde işlere imza atıldı. Polis Teşkilatı envanterine 3 ATAK helikopter katıldı. ATAK helikopterlerle birlikte Türk Emniyeti, dünyada taarruz helikopterine sahip tek Emniyet Teşkilatı olma özelliği kazandı.





Afetlerde sahadalardı

Türkiye’yi derinden etkileyen deprem afetinde de polis alandaydı. Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma çalışmalarına destek veren PAK Polis Arama Kurtarma Birlikleri, Muğla-Antalya orman yangınları, Batı Karadeniz sel felaketi gibi afetlerin ardından bu defa asrın felaketi için görev başındaydı. Afet bölgesine süratle intikal eden PAK personeli, gece-gündüz görev yaparak, 1151 vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkartılmasını sağladı.





Emniyet Teşkilatının yıllardır beklediği 3600 ek gösterge çözüme kavuştu. Polisler tarafından memnuniyetle karşılanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması da bu dönemde gerçekleşti. Türk Polisi, bu dönemde yurt dışında görev aldı. Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nda güvenlik önlemlerine katkı sağladı ve turnuvanın sorunsuz bir şekilde tamamlanması için üstüne düşen görevi yerine getirdi.







