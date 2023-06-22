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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan tebrik mesajı: Biz büyük ve güçlü bir aileyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu’nu tebrik etti.

12:50 . 22/06/2023 Perşembe
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni yardımcılarını tebrik etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni yardımcılarını tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni bakan yardımcılarını tebrik etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu’nu tebrik etti.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu’nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#İçişleri Bakan Yardımcıları
32 dakika önce
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