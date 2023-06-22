İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan tebrik mesajı: Biz büyük ve güçlü bir aileyiz

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile bir araya gelen Yerlikaya, özellikle son 10 yılda verilen mücadelenin terörü bitme noktasına getirdiğini belirterek, ''Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA'larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız... Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.