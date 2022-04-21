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Gündem Akşener HDP tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor Beni yan yana görmediniz ki savunması
POLİTİKA

Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana görmediniz ki' savunması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'de vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. HDP ile yaptıkları ittifakı, "Saklıyorsunuz" diyerek eleştiren bir vatandaşın sözlerini umursamayan Akşener kendisini, "Beni ne zaman HDP ile yan yana gördünüz?" diyerek savundu.

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Haber Merkezi AA
Meral Akşener HDP tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: Beni yan yana gördünüz mü diyerek ittifakı reddetti
Akşener'e HDP ile ittifak yaptıkları için tepki gösteren vatandaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de esnafı ziyaret etti.

Akşener, 2019 yılında HDP ile yaptıkları ve 2023 yılında da yapacakları ittifaka ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirilere kulak kapattı.

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AKŞENER'E HDP TEPKİSİ: HDP İLE İTTİFAKI SAKLIYORSUNUZ

Ziyaret sırasında bir kişi Akşener'e, HDP ile yan yana olmaları halinde oy vermeyeceklerini belirterek "Cumhurbaşkanı ol, yalnız HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok. Televizyonlar söylüyor. Çok ileri şeyler de söyleniyor. Saklıyorsunuz bir taraftan da." dedi.

Akşener'e HDP ile ittifak yapması nedeniyle tepki gösteren vatandaş.
Akşener'e HDP ile ittifak yapması nedeniyle tepki gösteren vatandaş.

"BENİ NE ZAMAN HDP İLE YAN YANA GÖRDÜNÜZ"

Meral Akşener de bunun doğru olmadığını ifade ederek "Benim için denilmedik şey kalmadı. Karar verin, ben neyim. Bak herkesin arasında, böyle bir şey yok diyorum, yan yana gelmek gibi. Beni ne zaman yan yana gördünüz?" diye konuştu.

Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana gördünüz mü' diyerek ittifakı reddetti
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Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana gördünüz mü' diyerek ittifakı reddetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'de vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. HDP ile yaptıkları ittifakı, 'Saklıyorsunuz' diyerek eleştiren bir vatandaşın sözlerini umursamayan Akşener kendisini, 'Beni ne zaman HDP ile yan yana gördünüz?' diyerek savundu.

Akşener, daha sonra esnaf ziyareti ve vatandaş buluşması için Boztepe ilçesine geçti.

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