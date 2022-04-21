Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana görmediniz ki' savunması

Akşener'e HDP ile ittifak yaptıkları için tepki gösteren vatandaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de esnafı ziyaret etti.

Akşener, 2019 yılında HDP ile yaptıkları ve 2023 yılında da yapacakları ittifaka ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirilere kulak kapattı.

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Ziyaret sırasında bir kişi Akşener'e, HDP ile yan yana olmaları halinde oy vermeyeceklerini belirterek "Cumhurbaşkanı ol, yalnız HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok. Televizyonlar söylüyor. Çok ileri şeyler de söyleniyor. Saklıyorsunuz bir taraftan da." dedi.

Akşener'e HDP ile ittifak yapması nedeniyle tepki gösteren vatandaş.

"BENİ NE ZAMAN HDP İLE YAN YANA GÖRDÜNÜZ"

Meral Akşener de bunun doğru olmadığını ifade ederek "Benim için denilmedik şey kalmadı. Karar verin, ben neyim. Bak herkesin arasında, böyle bir şey yok diyorum, yan yana gelmek gibi. Beni ne zaman yan yana gördünüz?" diye konuştu.

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Akşener, daha sonra esnaf ziyareti ve vatandaş buluşması için Boztepe ilçesine geçti.

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