İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programın katıldı.

AKŞENER'İN KORUMALARI VATANDAŞI TARTAKLADI

Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

OYNAT 00:36 Meral Akşener'in korumaları CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını söyledi. Akşener Mersin'de ittifak yapılmadığını söylerken, korumaları kucağında bebeği olan vatandaşı tartaklayarak bölgeden uzaklaştırdı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"KORUMALAR ALDI İTEKLEDİ BENİ"

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."

REKLAM

GÜNDEM Meral Akşener'in kameralar önünde azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar

GÜNDEM Meral Akşener’in koruması, aracını 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan kişilerin üzerine sürdü



