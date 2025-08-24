Yeni Şafak
Mersin'de kaza: Kamyonetle çarpışan motosikletteki dört kişi yaralandı

23:4224/08/2025, Pazar
AA
Yaralılar, ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'de Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan dört kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 4 kişi yaralandı.

Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, E.K yönetimindeki 32 E 2454 plakalı kamyonet, S.B. idaresindeki 33 AYS 517 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada S.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.B, E.N.B. ve B.K.B. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





#Mersin
#Trafik Kazası
#Yaralı
