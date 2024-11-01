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Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

17:211/11/2024, Friday
IHA
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Hava sıcaklıkları 9 derece azalacak.
Hava sıcaklıkları 9 derece azalacak.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 Kasım Pazar günü itibarıyla 5 ile 9 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 Kasım Pazar gününden itibaren 5 ile 9 derece azalmasının beklendiğini duyurdu.


Yapılan açıklamada,
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, rakımı yüksek (1000 m ve üzeri) kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir"
denildi.

Önümüzdeki hafta başından itibaren Orta Karadeniz Bölgesi'ne bağlı il merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek ve en düşük hava sıcaklık değerleri ise şöyle:

Samsun 15/7, Tokat, 11/1, Amasya 13/1, Ordu 14/8, Kastamonu 11/-2, Çorum 10/-1, Sinop 16/8 derece.




#Meteoroloji̇
#Karadeniz Bölgesi
#hava durumu

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