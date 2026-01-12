Yeni Şafak
Meteoroloji uyardı: Doğu Anadolu'da kar Ege ve Akdeniz'de fırtına etkili olacak

16:05 12/01/2026, Pazartesi
AA
Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı, Güney Ege ile Akdeniz’de ise fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yarın Erzurum, Muş ve Bitlis'in batı kesimleri ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde başlayacak kar yağışlarının, kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Ulaşım ve buzlanma uyarısı

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörüldüğünden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güney Ege'de devam eden fırtınanın da yarın sabah saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.




