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ANKARA

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji uyarıda bulundu: Güneybatı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Öğleden sonra gerçekleşeceği tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak bekleniyor

  • Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Tedbirli olunması gerekiyor

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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