Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyarıda bulundu: Güneybatı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Öğleden sonra gerçekleşeceği tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2020, 20:26 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2020, 20:45 AA