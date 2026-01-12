Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı geceden itibaren etkisini artırarak devam ediyor

Gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Bingöl genelinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı, kaldırımlarda ve yollarda yer yer buzlanma oluştu. Şehir merkezinde esnafın dükkanlarının önünü küreklerle temizlediği, belediye işçilerinin kaldırımlarda hummalı bir çalışma yürüttüğü görülürken, iş makineleri de ana yollarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yetkililer, meteorolojinin uyarılarını hatırlatarak, kar yağışının ve soğuk havanın önümüzdeki saatlerde de etkili olmasının beklendiğini belirtti. Sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, ani fren ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunulurken, vatandaşların da buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu Bingöl’de, ekiplerin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.







