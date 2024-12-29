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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

12:4829/12/2024, Sunday
AA
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Bazı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bazı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışın, bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın ilk saatlerden itibaren de Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Yağışın, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


#Doğu Akdeniz
#kuvvetli yağış
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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