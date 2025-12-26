Meydan muhaberesi kavgada yedi yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Valilik Parkı’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırıldı.