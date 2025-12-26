Yeni Şafak
Meydan muhaberesi kavgada yedi yaralı

18:3626/12/2025, Cuma
IHA
Kars'ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adeta meydan muharebesini andıran, tekme, tokat ve bıçakların kullanıldığı kavgada yedi kişi yaralandı.

Kars şehir merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek adeta meydan muharebesine dönüştü. Tarafların tekme, tokat ve bıçaklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Valilik Parkı’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin peşine düşüldü

Öte yandan polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.



